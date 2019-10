Bakan Albayrak ekonomik gelişmeleri değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hem iş yapmayı kolaylaştırıcı hem gelir düzeyine dayalı daha dengeli vergi planlamalarıyla ilgili düzenlemeleri hayata geçirmek için adımlar atacaklarını söyledi.Albayrak, İstanbul Finans Merkezi'nde bir gökdelenin inşaatında gerçekleştirilen A Para ve A Haber ortak yayınında, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Vergi sisteminde yapılacak düzenlemelerin sorulması üzerine Albayrak, çok geniş bir çalışmanın olduğunu ifade etti. Albayrak, 1980'lerden bugüne kadar şekillenerek gelen bir vergi mimarisi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:Artık hem onun mevcut koşullara göre güncellenmesi hem de yeni küresel rekabet ortamına adapte olmak için değişikliklerle desteklenmesi yönünde paydaşlarla birlikte bir yıldır sürdürdüğümüz bir süreç var. Bugüne kadar adaletli bir vergi mimarisini daha da adaletli bir düzeye taşıyacak şekilde düzenlemeler de işin içerisinde olacak. Azdan az, çoktan çok hakikaten önemli. Özellikle dünyadaki benzer örneklerine de baktığımızda bu çerçevede hazırladığımız düzenlemeler var. Hem iş yapmayı kolaylaştırıcı hem gelir düzeyine dayalı daha dengeli vergi planlamalarıyla birlikte paket, paket hazırlıklarımızı önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bununla ilgili ilk paketi hayata geçirmek için adımlar atacağız. Bu sadece bütçe, mali disiplin anlamında değil. İş yapma kolaylığı açısından da gerek kurumlar vergisi açısından gerek sermaye piyasalarının desteklenmesiyle ilgili çok geniş mimarinin paket, paket hazırladığımız alanlardan birisini önümüzdeki günlerde, çok kısa sürede inşallah göreceğiz.""Beklenen daha hızlı iyileşme bekliyorum"Dolarizasyona yönelik alınacak tedbirlerin detaylarının sorulması üzerine ise Albayrak, Türkiye olarak dolarizasyon konusunda özellikle son yaşananlardan sonra artık çok daha net ve kararlı bir politika uygulayacaklarını belirtti. Albayrak, şöyle devam etti:"Son bir yılda yüzde 60'lara dayanan mevduatlardaki yabancı dolarizasyon oranları bugün yüzde 52'lere doğru gevşedi. Önümüzdeki süreçte bunun ortalama bir döngüsü var. Belirli bir süreçte normalleşmesinin 12 ay, 18 ay, 24 ay süreçleri var. Türkiye olarak biz bu süreci beklenenden daha hızlı iyileşmeyle birlikte aşağı yönlü göreceğimizi bekliyorum. Bu dengelenme, iyileşmeye başladıkça, özellikle Türk lirası bazlı faiz maliyetleri, döviz bazlı maliyetlerin de bu noktada dengelenmesiyle bu sürecin önümüzdeki dönemde daha da pozitif bir şekilde normalleşeceğini düşünüyoruz. Bu süreci Türk lirası lehine olumlu bir şekilde etkileyecek adımları önümüzdeki dönemde göreceğiz.""Atacağımız adımlarla iyileşme daha da güçlenerek sürecek"İthalat yükümlükleri olan firmaların kuru artık daha iyi yönettiğini anlatan Albayrak, son bir yıllık sürecin bu anlamda Türkiye'de olumlu seyrettiğini düşündüklerini söyledi. Albayrak, "Bu anlamda dolarizasyon olsun, ekonomideki makro ve mikro anlamdaki iyileştirmeler üzerinde olsun, bu resmi çok net görmemiz lazım. Bu anlamda Türkiye son bir yılda olumlu bir noktaya geldi. Tarihsel trendine göre daha hızlı bir iyileşme var. Atacağımız adımlarla bu süreçteki iyileşme daha da güçlenerek devam edecek." dedi."Türkiye en avantajlı ülkelerden"Dünya ticaret savaşları sebebiyle küresel anlamda çok farklı risklere gebe olunduğunu ancak risklerle birlikte fırsatların da doğabileceğini vurgulayan Albayrak, "Bu risklerin üçüncü ülkeler için yeni fırsatlar doğurma ihtimali var. Türkiye, bu fırsatları realize edebilecek en avantajlı ülkelerden birisi. Çünkü çok dinamik, hızlı adapte olabilen bir reel sektörü var. İhracat kapasitesi var." diye konuştu.Albayrak, Türkiye'nin kalite ve maliyet faktörü analizine bakıldığında, dünyadaki potansiyel pazarlar açısından hızlı adapte olma özelliğiyle pazar payı alma ihtimali yüksek olan ülkelerden olduğunu belirterek, "Mevcut ABD yönetiminin uygulamaya çalıştığı yeni Amerikan politikaları çerçevesinde ülke ve pazar çeşitlendirmesi stratejisi özelinde, Türkiye'nin de önemli bir pazar olduğu yönünde bir süreç var. Bu sürece bağlı olarak son dönemki gelişmeleri çok net gözlemleme ve müzakere etme şansı yakaladık." ifadesini kullandı.Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye ziyaretinin söz konusu süreci teyit eder nitelikte olduğuna işaret ederek, "Detaylı görüşmelerle birlikte iki ülkenin ticaret ilişkilerini, iki ülkenin menfaatine de olacak şekilde daha ileriye taşımaya yönelik bir sürece şahit olduk. Burada hakikaten şu husus çok önemli, Türkiye'den daha istekli bir ABD tarafı var." dedi.Yatırımcılar için Türkiye'nin önemli fırsatlar sunan, çok cazip bir ülke olduğunun altını çizen Albayrak, Türkiye'nin mevcut küresel iklime rağmen kredibilitesini her geçen gün artırdığına dikkati çekti."2023'te Türkiye'nin başka bir lige çıktığını göreceğiz"Albayrak, Gümrük Birliği'nin güncellenme sürecine ilişkin karşılıklı görüşmelerin devam ettiğini belirterek, süreçle ilgili ilkeleri 2020 yılında daha çok somutlaştırmayı hedeflediklerini aktardı.Türkiye olarak her türlü senaryoya uygun çalışma yürüttüklerine işaret eden Albayrak, farklı planlarla alternatifleri yakından takip ettiklerini söyledi.Türkiye-AB ilişkilerinin önemine değinen Albayrak, "Küresel anlamda ticaret savaşlarının oluşturabileceği potansiyele karşı Türkiye ve AB, konjonktürel, bölgesel ve stratejik olarak doğal bir partner aslında. Önümüzdeki dönemde inşallah Avrupa'daki siyasi gelişmelere dayalı bu süreçte adımlarımızı daha yoğun ve sıkı şekilde sonuca odaklandırmak için ilerleteceğiz. Bu anlamda her türlü senaryoya hazır olmamız lazım." ifadelerini kullandı.Albayrak, finans ve bankacılık sektöründe ciddi dönüşüm olacağına dikkati çekerek, "Türkiye'nin doğal büyümesini doğru şekilde finanse edecek bir bankacılık büyümesinin olduğunu Merkez Bankası'nın açıklamasından görüyoruz. Kaliteli büyümeye odaklanılması noktasındaki detaylarına yönelik adımları da bekliyoruz." diye konuştu.Sadece bankacılık sektörü özelinde değil, kamu özelinde de bu süreci destekleyecek etkin bir süreç yürüteceklerine işaret eden Albayrak, şöyle devam etti:"Kamu bankalarının son dönemde attığı adımlara bakıldığında, senkronize, koordineli, iç talebi, yerli üretimi ve yerli ekonomiyi destekleyecek alanlara da kredi mekanizmalarını kanalize edecek bir resimden bahsediyoruz. İnşallah 2019 yılını bütçeye koyduğumuz faiz harcamalarının çok daha altında bir rakamla kapatacağız. Bunu da hem Türk lirası hem de döviz bazında, swap bazında çok etkin yönettiğimiz bir yılı geride bırakarak başarılı şekilde ortaya koyacağız. 2020 ve sonrası, hele 2020'nin ilk ayı ve ilk çeyreği, çok daha etkin bir hazırlığımız var. A, B, C alternatifleriyle ilk çeyrek güzel bir borçlanma stratejisini bekliyor."Bakan Albayrak, 2020 ile reel ekonominin büyümesiyle güzel adımlar atılacağını belirterek, "Bu değişim 2021 ve 2022'de nihayete erdiğinde 2023 yılı Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışır şekilde, ekonomik anlamda Türkiye'nin çok daha başka bir lige çıktığını göreceğimiz bir yıl olacak." dedi.(Bitti)