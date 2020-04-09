Bakan Albayrak: "Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz.
09.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:36
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Albayrak, paylaşımında Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemilerinin fotoğraflarına yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Berat Albayrak, Twitter, Ekonomi