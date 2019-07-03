Bakan Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yıllık hedefimizin altına geriledik

Bugün açıklanan enflasyon rakamları sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Albayrak, enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü belirterek, "Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik" dedi.

"YILI HEDEFİMİZİN ALTINDA BİR ORANDA KAPATACAĞIZ"

Bakan Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız."

ENFLASYON RAKAMLARI NASIL GELDİ?

Enflasyon Haziran'da yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu. Yıllık enflasyon böylece Haziran 2018'den beri en düşük seviyede gerçekleşti.