Bakan Albayrak: Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep 'te iş dünyası ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Albayrak, "Enflasyonda, kurda ve faizlerde, ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık. Ama yetmez. Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.

Gaziantep Ticaret Odası hizmet binasında 'İş Dünyası Buluşmaları' programına Bakan Albayrak'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, iş insanları ile banka yöneticileri katıldı. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım'ın açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6'ncı şehri olduğunu ifade etti.

'İŞ DÜNYAMIZA VERDİĞİMİZ DESTEKLERLE KRİZ SEVDALILARINI HÜSRANA UĞRATTIK'

Kentin ihracata, istihdama ve katma değerli üretime dayalı büyüme modelinin örnek şehirlerinden birisi olduğunu söyleyen Bakan Albayrak, şunları dedi:

Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6'ncı şehri olan Gaziantep'in bu yıl 7 milyar dolarlık ihracat hedefini de nerdeyse 2019 yılının son ayına gelmeden yakaladı. Rakamlara baktım. Antep'imiz ihracat hedeflerini 2019 yılı gibi zor bir yılı, bölgemizdeki istikrarsızlığın artmasına rağmen bu rakam ile kapatıyorsak demek ki Gaziantep'te çok daha büyük bir potansiyel var. İşte bugün burada bu potansiyel için neler yapmamız gerekiyor, tek tek konuşacağız. Sadece Gaziantep'in ihracatını artırmanın yollarını değil, Türkiye'nin ithalatını ikame edecek üretim alanlarını güçlendirmek için, ithalatı azaltmak, ülkemizin küresel ticarette rekabet gücünü artırmak için neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Gaziantep 19. ilimiz. İnşallah buradan Mardin'e geçeceğiz. Birileri bizim bu reel sektör buluşmalarımızdan, esnafımızla, sanayicimizle, çiftçimiz ile bir araya gelmemizden, Büyük ve Güçlü Türkiye ideali için ekonomide yeni bir başarı hikayesi arzumuz var. Ankara'da oturup ahkam mı keselim? Her yolu denediler. Olmadı. Milleti korkutmaya, gelecekten karamsar hale getirmeye çalıştılar, çalışıyorlar ama olmadı. Dünya yanıyor, Türkiye dimdik ayakta. Biz aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyon ile iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık."

'ENFLASYON VE FAİZLERLE MÜCADELEDE KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Geçen yıl ekonomik anlamda atılan adımlar ve alınan sonuçların başarılı olduğunu dile getiren Bakan Albayrak, "Dün de sayın Cumhurbaşkanımız anlattı. Enflasyonda, kurda ve faizlerde, ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık. Ama yetmez. Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz. Sanayi üretimindeki rekor büyüme, kredi maliyetlerindeki düşüş, büyümenin öncü göstergelerinde özellikle Satın Alma Yöneticileri Endeksindeki sıçrama ile Türkiye'yi yeniden sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme trendine kavuşturduk. En az yüzde 5'lik bir yılsonu büyümesini bu model çerçevesinde yakalayacağız. Dün Merkez Bankası politika faizleri ile ilgili bir adım daha attı ve 50 baz puanlık bir indirime gitti. Merkez Bankası, elindeki tüm aygıtları, geçmişte örneği olmayan bir kararlılık ile finansal istikrar ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda kullanmaya devam ediyor. 1,5 yıldır 'faiz inerse kur sıçrar', 'faiz inerse kredi büyümesi olur, enflasyon tutulamaz' ezberinden başka bir şey duymadık. Türkiye bu ezbercilikten çok çekti. Ama biz öyle düşünmüyoruz. Bizden ekonomiyi durdurmak isteyenlere prim vermemizi kimse beklemesin" dedi.

VADELER ARTIYOR

Yeni ekonomik programda açıklanan 'ivme' paketi ile sanayiciye önemli finansman sağlandığını aktaran Bakan Albayrak, 2020 yılının ilk verilerine göre birçok alanda iyi gidildiğini ifade ederek, "Bakın sadece ivme paketimiz ile sanayicimize 30 milyar TL finansman sağladık. 50 milyar TL kadar da tahsis edildi. İstihdam odaklı finansman paketimiz İSTOD ile de 35 milyar TL kredi tahsis edildi. 23 milyar TL'si yatırıma dönüştü. İvme ile ilgili burada bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Yerli üretimi ve ihracatı desteklemek amacıyla devreye aldığımız İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz. Sabit faizli seçenek 7 yıl vadeli ve yüzde 8,5 faizli olarak belirlendi. TLREF endeksli seçenekte ise 7 yıla kadar TLREF + yüzde 1,5, 7 yıldan fazla vadede TLREF+ yüzde 2 olarak uygulanacak. Daha önce 0-5 yıl ve 5-10 yıl olarak belirlenen vadeleri de 0-7 yıl ve 7-12 yıl olarak değiştiriyoruz. 2 yıllık anapara ödemesiz dönemi de 10 yıl ve üzeri vadelerde 3 yıla kadar uygulayacağız. Benzer şekilde İSTOD Finansman Paketinde de yine iş insanlarımızı sevindirecek bazı müjdelerimiz var. Orada da faiz oranlarını sektörlere göre 1-1,5 puan düşürüyoruz. 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10'dan yüzde 9'a inildi. Bu adımların iş dünyamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

İTHAL ÜRÜNÜ, ÜRETENE KALKINMA BANKASI'NDAN FİNANSMAN

Daha güçlü finansman modelleriyle üretimi ve istihdamı artırmaya devam edeceklerini dile getiren Albayrak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün, Türkiye'nin ihracata, katma değerli üretime dayalı büyümesi için çok tarihi bir adımı daha atıyoruz. Bildiğiniz gibi, Kalkınma Bankamız uzun vadeli kredileri ancak döviz kredileri ile sağlayabiliyor. Bunu da belli alanlarla sınırlı tutuyordu. İşte, Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk Lirası'na dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz. Kalkınma Bankası aracılığı ile devreye alacağımız bu finansman modeli ile stratejik sektörlerimizdeki yatırımları tamamen yerlileştirme amacıyla destekleyeceğiz. Örneğin, stratejik bir sektörde, ithal ettiğimiz bir ürünün üretimini sağlayacak bir tesis düşünün. Bu tesise, kullandığı üretim cihazların da yerli olma öncelikli şartıyla Kalkınma Bankamız çok düşük maliyetle, çok uzun süreli Türk Lirası finansmanı sağlayacak. Göreceksiniz, bu model ile eczacılık, medikal ürünler, makine imalat sanayi, bilgisayar ve bilişim teknolojileri, motorlu taşıt parçaları, elektrikli teçhizatlar gibi yıllık 50 milyar dolarlık ithalat yaptığımız stratejik alanlarda dünya ile rekabet edecek bir seviyeye geleceğiz. Bölgesel ve stratejik projelerle istihdama da büyük destek sağlayacağız. Sadece Kalkınma Bankası mı? Hayır. Diğer tarafta bu üretim ve kalkınma hamlesine, Varlık Fonumuz da büyük bir destek verecek. Madencilik, enerji ve petrokimya alanları öncelikli olarak, Varlık Fonumuz da Türkiye'nin cari açığının en önemli alanları olan bu stratejik alanlarda yatırımlarını kısa sürede hayata geçirecek. Doğrudan yatırımın yanında, ortaklıklar da bu stratejik alanlarda Türkiye'yi küresel bir üretici, küresel bir oyuncu haline getireceğiz."

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Ekonomik anlamda atılan her adımın meyvesinin kısa sürede kendini göstereceğini dile getiren Albayrak, "Göreceksiniz, bu yatırımların, bu adımların meyvelerini de çok kısa zamanda toplayacağız. Hamdolsun, her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu istikamette, milletimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Nasıl ki, 2019 yılında ortaya koyduğumuz performansla uluslararası finans kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin Türkiye ekonomisi ile ilgili beklentilerini pozitif olarak revize etmelerini sağladık, aynı şekilde 2020 yılında da beklentileri çok daha ileri taşıyacak. Bu konuda da gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program basına kapalı şekilde devam etti.