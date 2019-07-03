03.07.2019 17:11
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Bakan Albayrak: Enflasyonda düşüş trendi sürüyor

Bakan Albayrak: Enflasyonda düşüş trendi sürüyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız" ifadelerine yer verdi.


- Ankara
Kaynak: DHA
Berat Albayrak, Ekonomi

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