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Bakan Albayrak: Enflasyonla mücadele, ana gündemlerimizden olacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda 2019'u hedeflenen yüzde 12 seviyesinin altında kapattıklarını, 2020'de de enflasyonla mücadelenin, ana gündemlerinden olacağını açıkladı.

03.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:04 Bakan Albayrak: Enflasyonla mücadele, ana gündemlerimizden olacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda 2019'u hedeflenen yüzde 12 seviyesinin altında kapattıklarını, 2020'de de enflasyonla mücadelenin, ana gündemlerinden olacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi 'daki hesabından açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadelenin, 2020'de de ana gündemlerden olacağını belirten Bakan Albayrak, şunları kaydetti:  "Enflasyonda 2019'u hedeflediğimiz yüzde 12 seviyesinin altında kapattık. 2020'de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız. 2019'da ihracatımız yüzde 2,04 artışla 180,5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum. İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."



Berat Albayrak, Twitter, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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