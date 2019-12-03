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Bakan Albayrak: Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık.

03.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:56Bakan Albayrak: Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Albayrak, hesabından, kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyonun, Yeni Programı (YEP) projeksiyonuna paralel olarak kasımda bir miktar yükselişle yüzde 10,56 olduğunu kaydeden Bakan Albayrak, şunları kaydetti: "Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz. Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir."



Berat Albayrak, Twitter, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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