Bakan Albayrak: (Evden çalışma) Kamu çalışanlarıyla ilgili bir esneklik getirildi"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.
19.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:35
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bakan Albayrak: (Evden çalışma) Kamu çalışanlarıyla ilgili bir esneklik getirildi"
Etiketler : Berat Albayrak, Güncel