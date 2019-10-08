Bakan Albayrak: EYT gündemimizde yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda bir formül üretmesi için Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmesi EYT'lileri heyecanlı bir bekleyişe sokmuştu. Emeklilikte yaşa takılan yüz binlerce kişi, hükümetin yeni çalışmasını bekliyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın EYT'lilerin durumu hakkında yaptığı açıklama umutları suya düşürdü.

"EYT GÜNDEMİMİZDE YOK"

Bakan Albayrak'ın AK Parti kampında yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru EYT ile ilgili oldu. Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi.

"EN KISA SÜREDE POZİTİF ADIMLAR ATILACAK"

Albayrak'ın, sunumunda, "Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak" dediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

EYT'lilerin sorunlarının çözüme kavuşması için talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda formül üretilmesi için Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevlendirdiği Prof. Dr. Vedat Bilgin ile görüşmüştü. Söz konusu gelişmeler sonrası yüz binlerce EYT'li heyecanlı bir bekleyişe girmişti.