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Bakan Albayrak: "Güçlü bir destek paketi olduğunu söyleyebiliriz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.

19.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:43
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.
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Bakan Albayrak: ’Güçlü bir destek paketi olduğunu söyleyebiliriz’

Kaynak: AA

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Bakan Albayrak: "Güçlü bir destek paketi olduğunu söyleyebiliriz"
Etiketler : Berat Albayrak, Güncel

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