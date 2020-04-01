Bakan Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu (2)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın değerlendirmeleri ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden gündemdeki konulara ilişkin videolu değerlendirmede bulundu.
01.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:28
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın değerlendirmeleri ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden gündemdeki konulara ilişkin videolu değerlendirmede bulundu.(2)
Albayrak: "Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız."
Albayrak: "Firmalarımız lütfen, işçi çıkarmak ya da çalışanlarını ücretsiz izine çıkarmak yerine Kısa Çalışma Ödeneğine başvursun. Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım."
Albayrak: "Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız."
Albayrak: "Firmalarımız lütfen, işçi çıkarmak ya da çalışanlarını ücretsiz izine çıkarmak yerine Kısa Çalışma Ödeneğine başvursun. Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım."
Kaynak: AA
Etiketler: Berat Albayrak, Güncel