Bakan Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu (1)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın değerlendirmeleri ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden gündemdeki konulara ilişkin videolu değerlendirmede bulundu.
01.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:54
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın değerlendirmeleri ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden gündemdeki konulara ilişkin videolu değerlendirmede bulundu. (1)
"İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız."
"İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız."
Kaynak: AA
Etiketler: Berat Albayrak, Güncel