Bakan Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu (1)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın değerlendirmeleri ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden gündemdeki konulara ilişkin videolu değerlendirmede bulundu. (1)"İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız."

Kaynak: AA