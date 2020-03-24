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Bakan Albayrak, Halkbank aracılığıyla esnafa iki desteğin devreye alındığını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz.

24.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:20
Bakan Albayrak, Halkbank aracılığıyla esnafa iki desteğin devreye alındığını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz. Hazine destekli bu iki finansman aracını, hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm esnafımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabı üzerinden 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' tedbirleri kapsamında tüm esnaflar için 'Esnaf Destek Paketi'ni açıkladı.
Halkbank aracılığıyla tüm esnafa 'İşletme Finansman Desteği' ve 'Paraf Esnaf Kart Desteği' müjdesini veren Bakan Albayrak, "Halkbank aracılığıyla esnafımız için çok önemli iki desteği devreye alıyoruz. Hazine destekli bu iki finansman aracını, hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm esnafımızın hizmetine sunuyoruz. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile iş dünyamızın ve esnafımızın yanındayız" ifadelerine yer verdi.
(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Berat Albayrak, Twitter, Güncel

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