Bakan Albayrak: Hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemesi için çalışacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüse karşı mücadele konusunda açıklamalarda bulundu. Devlet olarak gereken tüm destekleri milletin emrine sunduklarını açıklayan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına atıfta bulunarak, Türkiye'nin bu salgından daha da güçlenerek çıkacağını belirtti.

Kaynak: Dunya.com