Bakan Albayrak: Hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemesi için çalışacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüse karşı mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.
02.04.2020 01:47 | Son Güncelleme: 02.04.2020 01:47
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüse karşı mücadele konusunda açıklamalarda bulundu. Devlet olarak gereken tüm destekleri milletin emrine sunduklarını açıklayan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına atıfta bulunarak, Türkiye'nin bu salgından daha da güçlenerek çıkacağını belirtti.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak, Türkiye, Ekonomi