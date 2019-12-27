Bakan Albayrak'ın sıfır konut faizi açıklaması

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım,"Bakan Albayrak'ın kamu bankalarının sıfır konutlara verilecek kredilerdeki faizin yüzde 0,79'a indirileceğini açıklaması üreticiler için "yılbaşı piyangosu" oldu. Bu haberle birlikte yeni yıla daha şevkle gireceğiz. Bu indirimin etkisiyle mevsimsellik özelliğine sahip ocak ayı satışlarının değişeceğini ve 'bekle-gör' çizgisindeki müşteri tavrının 'bu fırsat kaçmaz' şekline dönüşeceğini düşünüyorum." dedi.

Durbakayım yaptığı açıklamayla, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamu bankalarının birinci el konutlara verilecek kredilerdeki faizin yüzde 0,79'a indirileceğini açıklamasını değerlendirdi.Kararın üreticiler için "yılbaşı piyangosu" olduğunu ifade eden Durbakayım, faiz oranlarının konut satışları üzerindeki etkisinin çok fazla olduğunun yılın ikinci yarısında net şekilde görüldüğünü hatırlattı.

"Satışların 120 bin seviyelerini çok rahat bir şekilde aşacağını söyleyebiliriz"

Faizlerin yüzde 1'in altına inmesiyle birlikte konut satışlarının aylık bazda 120 bin seviyesinin üzerine yükseldiğini aktaran Durbakayım, şunları kaydetti:

"Söz konusu faiz indiriminden en fazla ikinci el konut üreticileri faydalandı. Faiz indiriminin reel sektöre yansıması ve ekonominin çarklarına derinlemesine işlemesi için, birinci eldeki satışların bu avantajlı faizlerden daha çok faydalanması gerekiyordu. Sektörümüzün ihtiyaçlarını çok önceden algılayan Sayın bakanımız, bu kez birinci el konut satışlara ivme kazandıracak bu önemli hamleyi yaptı. Bu konuda bakanımıza bir kez daha teşekkür ederiz. Bu haberle birlikte yeni yıla daha şevkle gireceğiz.

Bu indirimin etkisiyle mevsimsellik özelliğine sahip ocak ayı satışlarının değişeceğini ve 'bekle-gör' çizgisindeki müşteri tavrının 'bu fırsat kaçmaz' şekline dönüşeceğini düşünüyorum. Bu kapsamda 2020'deki aylık bazda satışların 120 bin seviyelerini çok rahat bir şekilde aşacağını söyleyebiliriz. Diğer taraftan bir hafta sonra biteceği açıklanan tapu harç ve KDV indirimindeki teşviklerin devam ettirilmesi yönünde atılacak ikinci bir adım, sektördeki yeni projelerin başlaması için cesaret verecektir diye düşünüyorum. Geride bıraktığımız yılda ruhsatı alınan ancak beklemeye konulan projelerin de bu vesile ile masaya yatırılacağını öngörebiliriz."

Kaynak: AA