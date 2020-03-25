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Bakan Albayrak: "İş'e Devam Desteği başlatıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için 'İş'e Devam Desteği' başlatıyoruz" dedi.

25.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:21
Bakan Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için 'İş'e Devam Desteği' başlatıyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından salgından olumsuz etkilenen başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki tüm firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu bankaları ve katılım finans kurumları tarafından 'İş'e Devam Kredi Desteği'nin hayata geçirildiğini açıkladı. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için 'İş'e Devam Desteği' başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kulladı.
Sektör ayrımı gözetmeksizin işletmelerin çalışan sayısında azaltma yapmamaları ön koşuluyla 26 Mart itibarıyla talepler kabul edilmeye başlanacak.
(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Berat Albayrak, Twitter, Güncel

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