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Bakan Albayrak: "İstihdam odaklı kredi paketini devreye alacağız. İşsizlikle mücadeleye destek için...

Bakan Albayrak: "İstihdam odaklı kredi paketini devreye alacağız. İşsizlikle mücadeleye destek için adımlar atıyoruz.

31.10.2019 12:23
Bakan Albayrak: "İstihdam odaklı kredi paketini devreye alacağız. İşsizlikle mücadeleye destek için adımlar atıyoruz. Kamu bankaları istihdam odaklı 4 yeni ürünü hizmete alacak"
-"Türkiye olarak ithalatımızı azalttık, ihracatımızı artırdık. 2019 yılını pozitif büyümeyle kapatacağız"
-"Birçok uluslararası kurum Türkiye ekonomisi küçülecek diyordu. IMF bile tahminlerini eksiden artıya doğru değiştirmeye başladı"
-"Son 3 toplantıda yaklaşık yüzde 10'luk faiz indi"
-"Kamu bankaları kurumsal ticari krediler için 1 kasım itibarıyla reyting oranlarına göre yüzde 11-13,5 aralığında kurumsal kredi faiz politikası uygulayacak"
MALATYA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu.
Bakan Albayrak:

Ekonomi

Kaynak: İHA


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