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Bakan Albayrak: "Kamu bankalarında faizi yüzde 8-10 bandına çekeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının faizi yüzde 8-10 bandına çekeceğini söyledi.

07.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:06Bakan Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının faizi yüzde 8-10 bandına çekeceğini söyledi.

Bakan Albayrak, 'ta İş Dünyası ile Buluşma Toplantısında yaptığı konuşmada, "Son günlerde aldığımız kötü haberlerle ciddi anlamda sarsıldık çok üzüldük. güçlü bir devlet. Biz güçlü bir milletiz. Dünya gördü ki, son şu kısa dönemde yaşadığımız şu süreçte ortaya koyduğumuz dayanışma, birlik beraberlik, bizim neden tarih boyunca dimdik ayakta güçlü bir şekilde kalan bir millet olduğumuzun güzel bir örneği olarak hafızalara bir kez daha kazındı. Bu kapsamda bir yıl içerisinde depremde mağdur olan vatandaşlarımızın yeni evlerine geçmesi için adımlar atmaya başlıyoruz" dedi.

Gündemlerinin olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak, "2019 yılını başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra 2020 yılına olumlu bir başlangıç yaptık. 2020 ocak ayında TÜFE geçen yılla aynı oranda 8,2 puan gerileyerek 12, 10-15 seviyelerine geldi. ÜFE aynı dönemde 24,1 puan gerileyerek yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyonla mücadele doğrultusunda hedeflerimize şaşmadan kararlıkla devam edeceğiz. Bu yıl hedeflediğimiz yüzde 8.5 hedefini başaracağız. Yüzde 4,9 hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Kamu bankalarımızda yeniden bir faiz indirimi yaparak yüzde 8 ile 10 bandına çekmek için mutabakata vardık İndirimler yapmaya devam ediyoruz. Enflasyon ve faizle mücadele mücadelede 2020 yılında da öncelikli politikalarımızdan birisi olacak. Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Faizler düşüyor daha da düşecek. Kredi faizleri yüzde 25-26 seviyelerinden yüzde 10-15 seviyelerine geriledi, faizlerdeki gerileme devam ediyor. Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekecek. Enflasyonla mücadele konusunda hedeflere şaşmadan devam edeceğiz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Berat Albayrak, Kahramanmaraş, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

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