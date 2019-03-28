Bakan Albayrak Kapalıçarşı Esnafını Ziyaret Etti

Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret etti.
Kapalıçarşı'nın Nuruosmaniye Kapısı'ndan giriş yapan Bakan Albayrak, esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyarete Albayrak'ın yanı sıra AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya
da katıldı.
Esnafın yoğun ilgisi ve alkışlarıyla karşılanan Albayrak, vatandaşlarla selfie çekildi. Kuyumcular Caddesi'nde çarşı esnafı ile sohbet edip sorunlarını dinleyen Bakan Albayrak, Karamanlı
Sokak'ta da kendisini bekleyen esnafla bir süre oturup sohbet etti.
Güncel
Kaynak: AA