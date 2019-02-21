Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KDV iadelerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak, "Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun." açıklamasını yaptı.

Albayrak'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE İADE EDİLECEK

"Ocak 2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan ve işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri "KDVİRA" sistemi tarafından sorgulanacak. "KDV İadesi Ön Kontrol Raporu"na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50'si, raporun oluşturulmasından itibaren 10 iş günü içinde mükellefe iade edilecek.

DÜZENLEMEDEN YARARLANACAK MÜKELLEFLER İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

- En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması.

- Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması.

- Kendisi, ortakları, ortakları ve kanuni temsilcilerinin özel esaslara tabi olmaması.

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması.

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması."

İşte Albayrak'ın yaptığı paylaşım: