Bakan Albayrak Kocaeli'de

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İnşallah 2019 istihdam anlamında Kocaeli'de önemli katkının olduğu bir yıl olacak." dedi.Bir dizi program için Kocaeli'ye gelen Albayrak, Kocaeli Ticaret Odası'nda (KOTO) düzenlenen "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programının ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti.AK Parti'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın ile il binasına gelen Albayrak'ı, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer karşıladı.Albayrak, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin dinamo şehirlerinden Kocaeli'de olduklarını belirterek, sabah iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.Öncesi ve sonrasıyla çok verimli bir program gerçekleştirdiklerini dile getiren Albayrak, Kocaeli'deki sanayi odaları, ticaret odaları, şirketlerin, "Durmak yok, yola devam" felsefesiyle ülke ekonomisine katkı sağlamak için yoğun mesai yaptığını bir kez daha gördüklerini ifade etti.Bakan Albayrak, özellikle TOBB camiasının, yeni açıkladıkları istihdam destek, teşvik paketlerine Kocaeli'nin 100 bin kişilik istihdam desteğiyle katkı sağlayacağını ifade ettiğini aktararak, "Bunun detaylarını bu toplantıda görüştük. İnşallah 2019, istihdam anlamında Kocaeli'de önemli katkının olduğu bir yıl olacak. Devlet olarak biz üzerimize düşeni; SGK desteği, asgari ücret desteği, kısmi çalışma ödeneği desteği gibi birçok farklı alanlarda desteğimizin ötesinde, geçtiğimiz ay Meclisten geçirdiğimiz maaş desteğiyle karşılıklı bir katma değer ortaya koyup Kocaeli ekonomimizi, Kocaeli'nin Türkiye ekonomisine desteğini daha da büyüteceğiz." diye konuştu.AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy da ziyaretinden dolayı Albayrak'a teşekkür etti.Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.