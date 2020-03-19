Bakan Albayrak: "Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah,...
Bakan Albayrak: "Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah, gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün için böyle bir riks görmüyorum.
19.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:38
Bakan Albayrak: "Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah, gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün için böyle bir riks görmüyorum."
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi