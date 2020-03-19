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Bakan Albayrak: "Likidite ve finasmana erişim açısından bir sorunumuz yok"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.

19.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:08
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.
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Bakan Albayrak: ’Likidite ve finasmana erişim açısından bir sorunumuz yok’

Kaynak: AA

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Bakan Albayrak: "Likidite ve finasmana erişim açısından bir sorunumuz yok"
Etiketler : Berat Albayrak, Güncel

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