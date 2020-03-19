Bakan Albayrak: "Mart ayında hafif bir yavaşlama ile birlikte ilk çeyreği beklentilerin üzerinde...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.
19.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:33
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AA Özel Yayını"nda koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bakan Albayrak: "Mart ayında hafif bir yavaşlama ile birlikte ilk çeyreği beklentilerin üzerinde...
Etiketler : Berat Albayrak, Güncel