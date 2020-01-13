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Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Ülke risk primimiz Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ülke risk priminin 267 puan ile Mayıs 2018'den beri en düşük seviyede olduğunu belirterek, "2019'da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020'de bunu çok daha ileri taşıyacağız" dedi.

13.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:21

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ülke risk priminin 267 puan ile son 20 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti.

Albayrak, hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştı. Kur atağı yaşadığımız 2018 Ağustos'tan bugüne yaklaşık 320 baz puan iyileşme sağladık. 2019'da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020'de bunu çok daha ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

"TAHVİL FAİZİ OCAK 2017'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİDE"

Albayrak, "2 yıllık tahvil faizimiz %10,72 ile 6 Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kur atağı sonrası oluşan %28,27'lik faiz oranından 1.755 baz puanlık düşüş sağladık. Enflasyonla mücadelede ve piyasa beklentilerinde sağladığımız iyileşme sürecin mimarı olmuştur." dedi.

Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Ülke risk primimiz Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştı

Berat Albayrak, Twitter, Ekonomi


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