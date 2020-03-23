Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak - Ekonomi

Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağını açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan müjdeli haber geldi. Bakan Albayrak, performans ödemelerinin 3 ay üst tavanda yapılacağını ve 32 bin personel alımını onayladıklarını duyurdu.

23.03.2020 21:05 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:12

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapılacağını ve 32 bin yeni personel alımını onayladıklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını ile gece gündüz mücadele eden sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içinde olduklarını ve yüzde yüz oranında ek ödemeler olacağını ifade etmişti.

"4,5 MİLYAR TL EK KAYNAK SAĞLIYORUZ"

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan müjdeli haber geldi. Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık.Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az" dedi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak

Haberin Videosu :

Berat Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak
Etiketler : Ekonomi

İlgili Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacakSon Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan’dan ’Çin’den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi’ iddiasını çürüten sözler Ekonomi
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak Ekonomi
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! 24 Nisan’a kadar uzatıldı Ekonomi
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! 24 Nisan'a kadar uzatıldı
Korona tedbiri kapsamında tarihi çarşıya giriş çıkışlar sınırlandırıldı Ekonomi
Korona tedbiri kapsamında tarihi çarşıya giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Ekonomi
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Ekonomi
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Ekonomi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Boeing, Kovid-19 salgını nedeniyle üretime ara verecek - Ekonomi Bakan Albayrak: Sağlık çalışanlarına 4.5 milyar TL ödenek ayrıldı - Ekonomi THY: Tüm ödemeleri durdurduğumuz haberleri gerçeği yansıtmamaktadır - Ekonomi Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak - Ekonomi Emlak Katılım'dan ödemelere erteleme imkanı - Ekonomi Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı - Haber Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler - Ekonomi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak - Ekonomi KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı - Ekonomi Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi - Ekonomi Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin
Loading