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Bakan Albayrak: Nükleer enerjinin kahramanları olacak gençler mezun oldu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerden bir grubun daha Rusya'da eğitimlerini tamamlayarak mezun olduğunu açıkladı.

13.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:35Bakan Albayrak: Nükleer enerjinin kahramanları olacak gençler mezun oldu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerden bir grubun daha 'da eğitimlerini tamamlayarak mezun olduğunu açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerimizden bir grup daha Rusya'da eğitimlerini tamamladı ve mezun oldu. Edindiğiniz bilgi ve tecrübelerle, bu teknolojiyi ülkemizin kazanması için gerçekleştireceğiniz çalışmaları dört gözle bekliyoruz" dedi.



Türkiye, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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