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Bakan Albayrak: Önümüzdeki birkaç ay belirsiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi ve ekonomi gündemi değerlendirmelerde bulunuyor.

19.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:25
Bakan Albayrak: Önümüzdeki birkaç ay belirsiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi ve ekonomi gündemi değerlendirmelerde bulunuyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak, Ekonomi, Ekonomi

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