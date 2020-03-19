Bakan Albayrak: Önümüzdeki birkaç ay belirsiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi ve ekonomi gündemi değerlendirmelerde bulunuyor.
19.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:25
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi ve ekonomi gündemi değerlendirmelerde bulunuyor.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak, Ekonomi, Ekonomi