Haberler » Güncel » Bakan Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti

Bakan Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

07.11.2019 20:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:05 Bakan Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

'Türkiye için Değişim Başlıyor' başlığı altında çeşitli şehirlerde 'Reel Sektör Buluşmaları'nı başlatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu'da ilk olarak iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Ardından çeşitli temaslarda bulunan Bakan Albayrak, son olarak da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, ilçe belediye başkanları ve partililerin de katılım sağladığı ziyaret, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşti. Ziyaret sonrasında kendisini bekleyen partililer ile hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Albayrak, daha sonra kentten ayrıldı. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, Berat Albayrak, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:52   Balıkesir'de çıkan yangında 15 dönüm zeytinlik alan zarar gördü
01:51   AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Biz kuklacıları tanıyoruz"
01:32   Kayseri'de, minibüsün torpidosundan 30 bin tl çalınması kamerada
01:28   İLBANK'ın sermayesi 30 milyar liraya çıkarıldı
01:20   DHA YURT BÜLTENİ - 24
00:41   Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 02:02:45