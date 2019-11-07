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Bakan Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

07.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:10 Bakan Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.
'Türkiye için Değişim Başlıyor' başlığı altında çeşitli şehirlerde 'Reel Sektör Buluşmaları'nı başlatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu'da ilk olarak iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Ardından çeşitli temaslarda bulunan Bakan Albayrak, son olarak da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, ilçe belediye başkanları ve partililerin de katılım sağladığı ziyaret, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşti. Ziyaret sonrasında kendisini bekleyen partililer ile hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Albayrak, daha sonra kentten ayrıldı.
(İHA)

Mehmet Hilmi Güler, Berat Albayrak, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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