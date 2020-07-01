Bakan Albayrak: PMI'daki toparlanma, daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor
Bakan Albayrak: PMI'daki toparlanma, daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyorHAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) toparlanmanın, hedeflere doğru, daha güçlü adımlar atılmasına olanak sağladığını belirtti.
01.07.2020 15:36 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:09
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) toparlanmanın, hedeflere doğru, daha güçlü adımlar atılmasına olanak sağladığını belirtti.
Bakan Albayrak sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir" dedi.
Kaynak: DHA
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