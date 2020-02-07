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Bakan Albayrak sigortacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği yetkilileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak.

07.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:56Bakan Albayrak sigortacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, , Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği yetkilileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak." ifadesini kullandı.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, finans politikaları açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile sektörün gündemindeki konuları ele aldıklarına işaret eden Albayrak, "Yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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