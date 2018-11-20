Bakan Albayrak: "Stokçularla Mücadelemizi Sürdüreceğiz"

20 Kasım 2018 Salı 13:34



20 Kasım 2018 Salı 13:34

International Business Forum (IBF) Kongresinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yapısal adımları atarken fırsatçılarla, stokçularla mücadelemizi de en üst seviyede sürdüreceğiz" dedi.International Business Forum (IBF) Kongresi İstanbul'da başladı. Ana teması "Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet" olan IBF Kongresinde, "Uluslararası Para Sistemi'nin Reformu ve Makul ve Adaletli İktisadi, Düzen Tasarımı" ve "Uluslararası Ticaret ve Para Sistemi'nde Blockchain Teknolojisinin Konumu" başlıklı iki oturum düzenlenecek.Kongrede konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "150'den fazla ülkeden katılımcının bir arada olduğu böyle bir organizasyon ülkemiz için son derece önem arz ediyor. Son dönemde sıkça artık şahit olduğumuz ticaret savaşlarının küresel ekonomide istikrarsızlık riskini artırmasıyla karşı karşıyayız. Bu olası istikrarsızlık hem dünya ekonomisindeki hem de küresel ticaretteki büyüme oranlarını ciddi anlamda tehdit ediyor. Bir yanda finansal maliyetlerin yükselmesi, diğer yanda korumacı ekonomi politikaları özellikle gelişmekte olan ülkeler için ciddi riskler barındırıyor" ifadelerinde bulundu."Türkiye eskiden olduğu gibi bir takım ekonomik veya siyasal enstrümanlarla köşeye sıkıştırılacak ya da hedef alınarak diz çöktürülecek bir ülke değildir"Son dönemdeki ülke ekonomisini değerlendiren Bakan Albayrak, "Ülkemizde sermaye piyasalarının yaygınlaştırılması ve derinleştirilmesi için yeni bir finansal mimari çalışmalarını sürdürüyoruz. Türkiye olarak bizim de özelikle son dönemde yaşadığımız süreç uluslararası para sistemindeki sorunların da açık bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Tek bir para biriminin egemen olduğu bir sistem bölgeler arasındaki iş birlikleriyle çeşitlendirilmeli ve bu sayede finansal riskler en düşük seviyeye indirilmelidir. Ağustos ve Eylül ayında Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen ekonomik girişimler, doğrudan para birimimiz olan Türk Lirası'nı ve ekonomik istikrarımızı hedef almıştır. Türkiye eskiden olduğu gibi bir takım ekonomik veya siyasal enstrümanlarla köşeye sıkıştırılacak ya da hedef alınarak diz çöktürülecek bir ülke değildir" dedi."Bugün itibariyle yıl sonu bütçe denge hedeflerimiz planlanan şekilde, güvenli bir şekilde devam ediyor"Yeni ekonomi programının gidişatından da bahseden Berat Albayrak, "Yeni ekonomi programında ortaya koyduğumuz gerçekçi hedefler bu yılın son çeyreğinde kendini göstermeye başladı. 630.5 milyar liralık vergi geliri beklentilerimiz aynı şekilde devam ederken vergi dışı gelirler de 119 milyar liralık gelirin daha da üzerine çıkacağımızı bekliyoruz. Adını dengelenme koyduğumuz bu süreçte şu ana kadar beklentilerimiz dışında bir gelişme yaşamadık. 3 aylık sert kur ataklarının ardından bugün geldiğimiz noktada politikalarımızın başına enflasyonla mücadeleyi koyduk. Bu açıdan 2 ana meseleye odaklanıyoruz. Birincisi, reel sektör ve bankacılık sektörümüzün yapısının güçlendirilmesi. İkincisi ise bütçe disiplini. Bütçe disiplininden taviz vermeden ülkemizin küresel piyasalar nezdinde sağladığı güçlü pozitif algıya zarar vermeden güçlü adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle yıl sonu bütçe denge hedeflerimiz planlanan şekilde, güvenli bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu."Yapısal adımları atarken fırsatçılarla, stokçularla mücadelemizi de en üst seviyede sürdüreceğiz"Enflasyonla mücadele kapsamında ekonomik durumun iyiye gittiğini belirten Bakan Albayrak, "Yapısal adımları atarken fırsatçılarla, stokçularla mücadelemizi de en üst seviyede sürdüreceğiz. Özellikle Kasım ve Aralık ayı rakamlarında ciddi bir iyileşme yakalayarak enflasyon hedeflerimize çok yakın bir netice alacağımızı düşünüyoruz. Yeni ekonomik programda ilk faz olarak ilan ettiğimiz dengelenmeyi hedeflediğimiz ölçüde başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak ülke ekonomimize olan güveni güçlendirmeye başladık" diye konuştu. - İSTANBUL