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Bakan Albayrak: "Takipçisi olacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz.

26.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:55
Bakan Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler."

(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Berat Albayrak, Güncel

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