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Bakan Albayrak'tan ABD açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldıklarını belirtti.

09.09.2019 19:45 Bakan Albayrak'tan ABD açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldıklarını belirtti.
Bakan Albayrak soyal medya paylaşımında, "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık" dedi.
(İHA)

Berat Albayrak, Wilbur Ross, Güncel

Kaynak: İHA

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