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Bakan Albayrak'tan AK Parti'ye ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malatya programı kapsamında AK Parti İl Başkanlı ile Vergi Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti.

31.10.2019 16:20Bakan Albayrak'tan AK Parti'ye ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malatya programı kapsamında AK Parti İl Başkanlı ile Vergi Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Malatya'da iş dünyası buluşmasına katılan Bakan Albayrak, daha sonra AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Girişte partililer tarafından karşılanan Albayrak, daha sonra İl Başkanı İhsan Koca'yı makamında ziyaret etti. Başkan Koca, ziyaretin anısına Bakan Albayrak'a Malatya kayısısı hediye edildi.
Bakan Albayrak daha sonra Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Bülent Tüfenkci ve İl Başkanı Koca'nında katılımı ile ilçe belediye başkanları ile istişare toplantısı yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda Bakan Albayrak, partililerle de bir süre görüştü.
AK Parti ziyaretinin ardından Malatya Vergi Dairesi Başkanlığına geçen Albayrak, burada da yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Albayrak, son olarak Akpınar Mahallesinde esnaf ziyareti de gerçekleştirdikten sonra kentten ayrıldı.
(Bahadır Aytekin - Erdal Akbuğa/İHA)

AK Parti, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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