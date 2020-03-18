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Bakan Albayrak'tan 'dinamik' paket vurgusu

'Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın dinamik bir paket olduğuna işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecek" dedi.

18.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:22
Bakan Albayrak'tan 'dinamik' paket vurgusu
'Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın dinamik bir paket olduğuna işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecek" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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