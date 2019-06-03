Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Hedeflediğimiz rakamları tutturacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünün altını çizen Albayrak, yıl sonu hedeflenen rakamlara ulaşılacağını söyledi.

"HEDEFLEDİĞİMİZ RAKAMLARI TUTTURACAĞIZ"

Albayrak konuyla ilgili olarak, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız." dedi.

İşte Albayrak'ın yaptığı paylaşım: