Bakan Albayrak'tan 'Enflasyon' Değerlendirmesi

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:16



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:16

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dengelenme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başlamıştır. Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kasım ayı enflasyon verilerini twitter hesabından yaptığı açıklama ile değerlendirdi. Albayrak, dengelenme sürecinin kur ve faizlerin ardından enflasyonda da etkisini gösterdiğini belirterek, sürecin para ve maliye politikalarındaki güçlü duruş ile desteklemeye devam edildiğini ifade etti. Albayrak şu ifadeleri kullandı:"Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1,44 düştü. Üretici Fiyatlarında da yüzde 2,53 düşüş gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yüzde 24.34'ten yüzde 20.72'ye geriledi. Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir. Kasım ayı enflasyon rakamları, Eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koymuştur. Dengelenme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başlamıştır. Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz. Dengelenme süreci etkisini Aralık ayında da gösterecek. YEP'teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz."(İHA)