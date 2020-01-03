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Bakan Albayrak'tan enflasyon ve ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon ve ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

03.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:55 Bakan Albayrak'tan enflasyon ve ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirme
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon ve ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden Aralık ayı enflasyon ve ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Albayrak, enflasyon rakamlarına ilişkin, "Enflasyonda 2019'u hedeflediğimiz yüzde 12 seviyesinin altında kapattık. 2020'de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız" dedi.

Albayrak mesajında ihracat rakamlarına ilişkin olarak ise, "2019'da ihracatımız yüzde 2,04 artışla 180,5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum. İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Berat Albayrak, İhracat, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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