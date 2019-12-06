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Bakan Albayrak'tan Erzurum esnafına ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erzurum programı kapsamında kentte yer alan esnafı ziyaret etti.

06.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:47Bakan Albayrak'tan Erzurum esnafına ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erzurum programı kapsamında kentte yer alan esnafı ziyaret etti.

Cuma namazının ardından Cumhuriyet Caddesi'nde yer alan esnafı ziyaret eden Bakan Albayrak vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Ziyaret ettiği iş yerlerinde çalışanlarla fotoğraf da çekilen Albayrak'a Erzurumlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Erzurumlu vatandaşlar Albayrak'a, "Babaya selamlarımızı söyle" isteğinde de bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi.

Albayrak, ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti. - ERZURUM

Berat Albayrak, Güncel

Kaynak: İHA

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