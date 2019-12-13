Haberler » Politika » Bakan Albayrak'tan esnafa: 'İnşallah daha da düşecek' - Haberler

Bakan Albayrak'tan esnafa: "İnşallah daha da düşecek"

Kayseri'de esnaf ziyareti yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kendisine "Haneleri daha da yarıya düşürmenizi bekliyoruz" diyen esnafa, "İnşallah daha da düşecek.

13.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:54Bakan Albayrak'tan esnafa:
'de esnaf ziyareti yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kendisine "Haneleri daha da yarıya düşürmenizi bekliyoruz" diyen esnafa, "İnşallah daha da düşecek. Dua edin" dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bürüngüz Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaflarla tek tek selamlaşarak fotoğraf çekinen Bakan Albayrak, girdiği bir pastırmacı dükkanında pastırma keserek vatandaşlara ikram etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bakan Albayrak, burada pastırmayla ilgili bir soru üzerine, "Hepsi güzel. Kastamonu'da güzel, Kayseri'de güzel. Hepsini seviyoruz" dedi.

"Haneler daha da düşecek"

Bir başka pastırma dükkanına giren Albayrak, burada da kestiği pastırmayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ikram etti. Esnafın "Haneleri daha da yarıya düşürmenizi bekliyoruz" demesi üzerine Bakan Berat Albayrak, "Bugün düşürdük" dedi. Albayrak, esnafın "Biraz daha bekliyoruz" sözleri üzerine, "Güzel hemen çabuk yayılıyor. İnşallah daha da düşecek. Dua edin" şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak, daha sonra Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığını ve AK Parti Kayseri İl Başkanlığını ziyaret etti. - KAYSERİ

Berat Albayrak, Kayseri, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

16:02 İnsan ve doğa kaynaklı CO2 emisyonları ayırt edilmeden küresel ısınma kontrol edilemez - Haberler
16:02 TBMM Başkanı Şentop: "ABD Senatosunun Ermeni kararı ciddiye alınacak karar değil" - Haberler
16:00 Başkan Bulut Çocuk meclisi üyeleriyle bir araya geldi - Haberler
15:56 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD Senatosu'nun kararını kınıyor ve reddediyoruz" - Haberler
15:56 Zabıtadan yaka kameralı denetim - Haberler
15:31 Ahmet Davutoğlu ile Nihal Olçok el ele poz verdi - Haberler
15:18 Davutoğlu, yeni partisini AK Parti'nin temel ilkelerinin okunduğu salonda ilan etti - Haberler
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yakınının cenazesine katıldı - Haberler
14:51 İmamoğlu, "Otur işine bak" diyen Erdoğan'a yanıt verdi: En iyisini 16 milyon bilir - Haberler
14:37 Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu - Haberler
13.12.2019 16:13:10