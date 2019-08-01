Haberler» Güncel» Haber

Bakan Albayrak'tan faiz indirimi değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor.

01.08.2019 16:11 Bakan Albayrak'tan faiz indirimi değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı." ifadesini kullandı.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ziraat Bankası ve VakıfBank tarafından ilan edilen faiz indirimi kararlarını değerlendirdi.
Dengelenme sürecinin pozitif etkilerinin piyasalara yansımaya devam ettiğini belirten Albayrak, "Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum." mesajını paylaştı.

Berat Albayrak, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:36   YAŞ kararları açıklandı (1)
18:35   Tekel bayisinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
18:35   Karataş'ta "Mavi Masa" uygulaması
18:34   Kartal'da bacakları kopuk halde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
18:34   Bitlis Eren Üniversitesinden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki
18:33   "Birçok Avrupa ülkesinden daha ileri durumdayız"
18:33   Son Dakika! Hükümet memurlara zam teklifini 16 Ağustos'ta yapacak