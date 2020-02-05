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Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, geçen yılki kazanımları bu yıl daha ileri taşıyacak yol haritasını ele aldıklarını bildirdi.

05.02.2020 01:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 01:16Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, geçen yılki kazanımları bu yıl daha ileri taşıyacak yol haritasını ele aldıklarını bildirdi.
Albayrak, 'dan yaptığı paylaşımda, FİKKO toplantısını gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Bakan Albayrak, açıklamasında, "2019 yılında elde ettiğimiz kazanımları 2020 yılında sürdürülebilir cari denge ve istihdam artırıcı politikalarla daha da ileri taşıyacak yol haritamızı detaylıca ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Berat Albayrak, Twitter, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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