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Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

09.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:22

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arayan gemilerimizle ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Albayrak, mesajında Akdeniz'de doğal gaz arayan sondaj ve sismik gemilerimizi kastederek, "Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz." dedi.

"DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRECEK KEŞİFLERİN ARİFESİNDEYİZ"

Bakan Albayrak, büyük ideallerin gayreti içinde olduklarını söyledi. Twitter'dan açıklama yapan Bakan Albayrak "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Bakan Albayrak’tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Etiketler: Berat Albayrak, Doğu Akdeniz, Ekonomi, Güncel

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Haberler ›› Ekonomi ››Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz - Ekonomi

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