Bakan Albayrak'tan özel bankalara müşteri destek paketi çağrısı Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının devreye aldığı müşteri destek paketi uygulamalarına özel bankaların da eşlik edeceğine inandığını ifade etti.
23.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:52
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının devreye aldığı müşteri destek paketi uygulamalarına özel bankaların da eşlik edeceğine inandığını ifade etti.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından, kamu bankaları tarafından uygulamaya sokulan taksit, faiz ve ana para ödemelerinin ötelenmesi, kredi yapılandırması ve ilave limit tanınması gibi önlemler içeren paketi değerlendirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak, vatandaşların işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasasını ayakta tutmak için devreye alınan tedbirler kapsamında kamu bankalarının da sorumluluklarının gereğini yerine getirdiğini aktaran Albayrak, "Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından, kamu bankaları tarafından uygulamaya sokulan taksit, faiz ve ana para ödemelerinin ötelenmesi, kredi yapılandırması ve ilave limit tanınması gibi önlemler içeren paketi değerlendirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak, vatandaşların işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasasını ayakta tutmak için devreye alınan tedbirler kapsamında kamu bankalarının da sorumluluklarının gereğini yerine getirdiğini aktaran Albayrak, "Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA
Etiketler : Berat Albayrak, Twitter, Ekonomi