Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İdlib şehitleri için taziye mesajı

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi güçlerinin düzenlediği hain saldırının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, "Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.
22 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 22 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 22'ye yükseldi. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır. Yaralılarımıza gerekli tedaviler yapılmaktadır" dedi.