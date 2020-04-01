Bakan Albayrak'tan 'ücretli öğretmen' açıklaması
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin ek ders ücreti ödemelerini yapmaya devam edeceklerini açıkladı.
01.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:21
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin ek ders ücreti ödemelerini yapmaya devam edeceklerini açıkladı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: DHA
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