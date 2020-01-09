Haberler » Politika » Bakan Albayrak: Tarım üreticilerine kredi yapılandırma imkanı getiriyoruz (2) - Haberler

Bakan Albayrak: Tarım üreticilerine kredi yapılandırma imkanı getiriyoruz (2)

ESNAFLARI ZİYARET ETTİBakan Berat Albayrak programın ardından Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti.

09.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:55Bakan Albayrak: Tarım üreticilerine kredi yapılandırma imkanı getiriyoruz (2)

ESNAFLARI ZİYARET ETTİ

Bakan Berat Albayrak programın ardından Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, makamında konuk ettiği Bakan Albayrak'a, 58 numaralı Demir Grup forması hediye etti.

Bakan Albayrak daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı geçip, Başkan Hakan Aksu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantı salonunda da basına kapalı olarak partililer ile biraraya geldi.

Parti ziyareti sonrası Ali Ağa Cami Sokak ve Atatürk Caddesi üzerindeki esnafları dolaşarak, sohbet eden Albayrak, karayolu ile Tokat'a hareket etti.



Sivas Belediyesi, Hilmi Bilgin, Sivasspor, Politika

Kaynak: DHA

Politika

Son Dakika Haberleri

16:15  KKTC'de cenazeler karıştı… Türk Bakanın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haberler
16:15  Brezilya'da tartışmalı İsa Peygamber dizisi yayından kaldırıldı - Haberler
16:11  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya açıklaması - Haberler
16:11  Orta refüje çarpan TIR yolu kapattı, trafik durdu - Haberler
16:07  Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu - Haberler
15:53  Son dakika: İran'dan yeni açıklama: Amacımız ABD askerlerini öldürmek değildi - Haberler
15:21  Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu - Haberler
15:19  Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak - Haberler
15:08  İran, ABD üslerinin vurulduğu füzelerin hazırlanma anına ilişkin video paylaştı - Haberler
14:56  Girdiği restoranda yemek pişirdi, uyudu ve restoranı soyup kaçtı - Haberler
9.01.2020 16:23:05