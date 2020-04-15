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Bakan Albayrak: "Temel ihtiyaçları için 2,1 milyon vatandaşımıza 12,1 milyar liralık kaynak tahsis...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

15.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:29
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Temel ihtiyaçları için 2,1 milyon vatandaşımıza 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi."
Bakan Albayrak: "Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu."
Bakan Albayrak: "İş'e Devam desteğiyle sanayicimize 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis ettik."
Bakan Albayrak: "Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz." Bakan Albayrak: ’Temel ihtiyaçları için 2,1 milyon vatandaşımıza 12,1 milyar liralık kaynak tahsis...

Kaynak: AA

Etiketler: Berat Albayrak, Twitter, Güncel
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